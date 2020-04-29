148职总超市今起 需扫码或IC才能进

（早报讯）全岛148间职总平价超市，今天（4月29日）起全面加强人流管控，顾客上门都得“打卡”，可选择扫QR码登入SafeEntry访客登记系统，或让工作人员扫描身份证，追踪进出超市的时间。

《联合晚报》上周三（22日）报道，贸工部宣布从当天起，公众进入所有超市和商场前都须接受体温检测，21间高人流量超市还可能记录出入顾客名单，以遏止冠状病毒在社区扩散，并在需要时追踪接触者。

如今这项措施已悄悄扩大和升级。记者今早走访武吉巴督西8道第166座组屋底层和蔡厝港51街林邦购物中心的职总平价超市，发现这两间不在“高人流量”名单里的邻里超市，已经实施严格的人流管控措施，除了为所有顾客量体温，也要求所有顾客扫描QR码登入SafeEntry访客登记系统，或让工作人员扫描身份证，以追踪进出超市的时间。

有顾客告诉记者，听工作人员说，今天起全岛所有职总平价超市都开始让顾客以这两种方式“打卡”，方得进入购物。

可靠消息说，全岛148间职总平价合作社旗下的超市都已实施扫QR码或扫描身份证的人流管控措施。148间分行包括平价Xtra霸级超市、平价精品超市、职总平价超市和职总平价店，但不包括雀喜（Cheers）便利商店。

《联合晚报》已向新加坡企业发展局和职总平价超市查询，但未有回音。