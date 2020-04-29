我国冠病死亡率全球最低 80岁以上患者每5人有1人病逝

（早报讯）《海峡时报》报道，虽然我国冠病的死亡率是全球最低的国家之一，仅约0.1%的确诊患者因冠病逝世，但对于年长患者而言，情况却变得严峻。

数据显示，60岁以上冠病患者有322人。在80岁以上的冠病患者中，每五名年长患者就有一人逝世。

目前，在这年龄层中，至少有39人被感染，有8人身亡。本地目前已有14人因冠病过世，而在这年龄层的8人就占据了一半以上。

本地14起死亡病例，皆为年长者，年龄介于64岁到95岁，这也意味着，年长者是脆弱的一环。

伊丽莎白医院与伊丽莎白诺维娜医院老年医药专科顾问医生司徒宇耀受访时说，年长者的风险高，因为他们更有可能在感染病毒后引起严重并发症。

他指出，这种风险源于多种因素，包括免疫系统较弱，病患也更有可能患有其他疾病，如心脏病，糖尿病，高血压和慢性阻塞性肺病。

他解释说：“年长者大多生理储备能力下降，这意味着他们较难应对压力源，因此更容易因病情逝世。”

卫生部医药服务总监麦锡威副教授昨天（4月28日）也在记者会上透露，他们发现脆弱群体后，就会迅速将他们转移到风险较低的环境中，避免增加他们被感染的风险。

尽管如此，他表示，一些人最终还是会引发并发症，进入加护病房，甚至身亡。