去年贪污举报减2% 立案调查增11%

（早报讯）我国的贪污案件持续处于低水平，贪污调查局去年接获350起贪污相关举报，是过去六年来新低，其中有119起举报被立案调查。

贪污调查局今天发布的数据显示，当局在2019年共接获350起举报，比前年的358起减少2%，而被立案调查的个案一共119起，比前年增加11％。

去年被立案调查的案件中，有九成案件来自私人领域，其中有11起是公共部门职员拒绝接受私企员工的贿赂。去年有一成被立案调查的案件公共部门，比前年的12%稍微减少。

贪污调查局指出，我国的贪污问题仍然受到严格掌控。虽然去年接获投报的相关举报减少，不过立案调查的个案有所增加，这是因为接获的举报信息质量有所提升，而且当局在去年也显著加强防范贪污并进行各种宣传工作。

根据国际反贪污组织“透明国际”最新的廉洁排行榜，新加坡在180个国家和地区中排名第四，获得85分的成绩；而在政治与经济风险咨询机构公布的2020年调查报告中，新加坡继续排在第一位，分数从1.85改善至1.73。

贪污调查局局长邓兆庭指出，新加坡在打击贪污方面取得好成绩，但大家不能松懈，不可让贪污文化渗入我们的生活方式，破坏新加坡的廉洁与公平社会声誉。

他说：“公众拒绝贪污和举报贪污的行为让我们感到鼓舞，我们呼吁所有人继续保持团结与警惕共同打击贪污，让我们一起努力让新加坡达到零贪污。”