好心女送日用品 阿婆坚持回赠表

（早报讯）八旬阿婆在麦当劳打工，照顾聋哑的妹妹，好心女郎深受感动，在病毒阻断措施期间，自掏腰包为这对姐妹送上日常用品。阿婆难以回报，把她在麦当劳工作五年获得的卡西欧（Casio）手表送给女郎。

林诗佳（36岁，训练员）告诉《联合晚报》记者，她本周二（4月28日）晚上，到阿婆的住家送日用品时，阿婆坚持回赠她这只富有纪念价值的手表，让她感动不已。

她说，她去年底认识在乌节路SCAPE麦当劳工作的这名老妇，之后一直与她保持联系。

根据她的贴文说，阿婆平日也会到一个地方领取免费食物，但自阻断措施生效以来，就没有再派发免费食物。所以，林诗佳每周都会买些日用品和菜给阿婆。阿婆总叮咛她，不要买鱼，鱼很贵，让她把钱留着自己用。

她说：“每次在我离开之前，安娣一定会坚持给我一些东西，例如利宾纳，因为她在麦当劳工作，所以经常会拿到免费的利宾纳。”

她说，阿婆因阻断措施而暂停工作，也没有拿到利宾纳。所以，她前天上门送日用品时，阿婆从房里拿出一只全新的手表送给她。这是老妇在麦当劳工作五年，获得的奖励品卡西欧手表。

阿婆说，她没有用到这只手表，声称手表表面太小，她看不到，但她知道阿婆只是希望她能收下手表才这么说。

林诗佳收下了手表，她说：“这只价值20元的卡西欧手表，对我来说，意义非凡。”

贴文令网民倍感窝心，一天内，已获得超过8000人点赞，超过4600人转发。网民纷纷留言表示感动，也希望自己能为老妇提供协助。