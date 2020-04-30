李总理劳动节献词：政府尽力助国人保工作 减薪仍在所难免

（早报讯）尽管政府投入巨资，协助受冠病疫情重创的国人保住工作，薪金减少仍在所难免。值此艰困时期，李显龙总理呼吁员工忍痛牺牲接受减薪，同时劝请雇主避免裁员，以便在疫情好转后蓄势待发，为逐步重启的经济做好准备，重振旗鼓。

明天是五一劳动节，李总理今晚首次通过电视和网络平台发表劳动节献词，有别于与往年一般将献词以书面形式发给各大媒体的惯例。

李总理在献词中指出，随着冠病疫情肆虐重创全球经济，作为开放经济体的新加坡自然首当其冲。所幸，我国先辈高瞻远瞩，多年下来为国家累积一笔可观的储备金当做坚实后盾，好让政府在国家陷入疫情引发的经济危机之际，能推出大刀阔斧的措施，协助员工、企业和家庭渡过难关。

然而，李总理坦言，即便政府“做了这么多”，许多员工的薪金还是会减少，他因此呼吁国人把眼光放得更长远，先咬紧牙关挺过眼前这段非常时期。

“工友们已做出了牺牲。雇主们也要尽全力帮助员工挺过这个艰难时期，而不是一碰到困难，就立刻裁员。如果雇主能做到这一点，相信员工日后必定报以忠诚，尽心尽力工作。这一来，当经济开始复苏时，企业也就会有足够的实力重振旗鼓。”

不过，李总理也示警，经济复苏并非一蹴可就。为避免顽固的疫情卷土重来，政府得步步为营，确保所有防疫措施到位，包括先让新增病例减少，同时加强检测病毒的力度，并加快追踪病例的工作。

他指出，日后当疫情好转，政府将逐步解除病毒阻断措施，让必要服务领域以外的经济领域恢复营运，但过程不可操之过急。“我们会先让那一些满足国人需求的行业开工，还有那些确保我国跟世界和全球供应链接轨的行业也可以获准重新开业。”

至于其他行业，如人潮容易聚集的娱乐场所，以及举行大型体育赛事的领域，则需要一段时间后才能恢复运作。

李总理说：“希望大家继续和政府合作，加强防疫，让我国能够早日全面复工、复产及复业。”