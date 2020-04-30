李总理劳动节献词：冠病改变全球贸易投资 我国经济结构将发生重大变化

（早报讯）冠病疫情肆虐，不仅重创各国经济，也影响全球既有贸易与投资行为，作为开放经济体的新加坡自然无法幸免，我国经济结构恐将出现长久的重大变化。

李显龙总理指出，眼前的复苏道路漫长、艰辛，不仅企业须改变经营模式求存，工作被淘汰的国人也得重新受训维持生计。但他承诺，政府将协助企业转型，并大量培训员工，即使保不住每份工作，也会确保人民受到照顾。

明天是五一劳动节，李总理今晚首次通过电视和网络平台发表劳动节献词，有别于与往年一般将献词以书面形式发给各大媒体的惯例。

李总理在献词中谈到，冠病疫情会让全球经济产生许多变化。例如，货物和人员流动将比以往更受限制，各国也将更努力，在食物和必需品方面减少对其他国家的依赖。“这将对全球贸易和投资带来重大的影响，也会波及新加坡。”

李总理指出，长远来看，我国的经济结构很可能发生“重大变化”。他说：“一些行业所受到的颠覆性影响将会是长久的。企业必须改变经营模式才能生存，一些工作将被淘汰，受影响行业的员工必须重新受训，以胜任新领域的工作。”

他提到，政府将协助企业转型，并通过技能创前程旗下的课程，大量培训员工。政府也会找寻新方法，尽量减少经济波动对自由业者的影响。

李总理认为，作为国际化的小国，新加坡比起其他需要适应新格局的国家，得面对更严峻的挑战，但正因为新加坡小，我国更具灵活性，且同世界各地均有联系，这让新加坡可以更快地进军新的增长领域，如医疗科技、食品生产及资讯科技等。

他说：“要解决新加坡眼前和长远的挑战，就需要大家团结一致。值得庆幸的是这些年来，雇主、工运和政府建立了牢固的劳资政伙伴关系…接下来重振经济的过程，和克服经济转型的挑战，更需要劳资政三方携手同行，并肩作战，以确保没有人会因此落在后头，大家都得到妥善的照顾。”