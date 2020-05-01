藐视阻断措施 20名充值援交骗案受害者被罚款

（早报讯）20名充值援交骗案受害者被骗走逾5万元，却因藐视阻断措施而各罚300元。

警方昨晚（4月30日）发文告说，今年1月1日至3月31日期间，警方接到237起充值援交（Credit-for-Sex）骗案的报案，受害者被骗走61万3000元。报案数量比去年同期增加了40.2%，被骗的金额也多了21万1000元。

今年4月18日至29日，警方接到至少20名年龄介于18岁至52岁的男子报案，他们因充值援交骗案而损失了超过5万元。

在大部分案件中，受害者通过微信、Tinder及Michat等聊天应用或Locanto、Skokka等网站将骗子加为好友，或在这些平台上搜索了性服务。也有骗子通过这些平台主动向受害者提供性服务。

骗子随后指示受害者们到AXS机器，通过支付宝（AliPay）充值金额付款或通过购买iTunes或Google Play礼品卡并发送兑换码的方式，以换取性服务。受害者付款后，即无法联络到骗子。

警方在文告中说，受害者们在冠病阻断措施实施期间，离开住所购买礼品卡或使用AXS机器以获得性服务，这属于“非必要活动”，因此警方对他们每人开出300元的销案罚款。

警方提醒公众应呆在家中、严格看待阻断措施；对声称提供陪游、按摩或性服务的聊天软件好友请求或网上广告提高警惕，因为它们很可能是骗局；骗子也可能恐吓受害者，从而要求更多付款，这时受害者应该保持冷静，不要答应骗子的要求；公众也不应提供信用卡资料等个人信息。