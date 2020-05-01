两游轮通过评估作临时住宿 首批客工已迁入双子星号

（早报讯）云顶邮轮的两艘游轮——双子星号和宝瓶星号已通过评估，可用作临时住宿，让已从2019冠状病毒康复的客工入住。第一批客工已在前天迁入双子星号。

新加坡旅游局今天（5月1日）发面簿贴文透露，第一批客工在通过各别单位的评估后，已在4月29日从滨海湾游轮中心登入双子星号（SuperStar Gemini）。宝瓶星号（SuperStar Aquarius）一样通过了评估，准备好接收客工。

为确保客工健康，游轮舱房和共用空间的空气不会循环使用、舱房有独立卫生间、客工也会在舱房内用餐等，客工也能在指定时间到户外呼吸新鲜空气，舱房内有无线网和娱乐设施等。

游轮经营者云顶邮轮集团（Genting Cruise Lines）国际销售部主管兼星梦邮轮总裁吴明发今天在文告中说，云顶邮轮集团与新加坡有着深厚的渊源和友谊，这26年以来，云顶邮轮集团一直以新加坡为母港基地。“疫情当前，支援新加坡，我们义不容辞！”

据《联合早报》早前报道，游轮必须通过评估才会用来安置客工，作为替代的临时住宿。若适合使用，两艘游轮可容纳多达2000名客工。到时，有关当局会竭尽所能，保障船上医药卫生、福利与安全，并要求他们时刻遵循最严格的安全距离措施。