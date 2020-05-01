医院楼梯间抽烟喝酒被发现 无业汉对辅警爆粗口

（早报讯）44岁无业汉住院时，与56岁女友到楼梯间抽烟喝酒，被辅警发现还对他爆粗口，甚至恐吓说“如果我在外面看到你，你就死定了”。

被告卡迪葛苏（Karthigesu s/o Krishnan）共面对六项控状，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

他认下一项刑事恐吓罪、一项触犯杂项（公共秩序和滋扰）法令和一项触犯贫困人士法令（Destitute Persons Act），被判坐牢三周及罚款1000元。

根据案情，被告去年3月6日晚上9时40分左右，与女友在医院的楼梯间抽烟喝酒，被策安保安机构的辅警发现。被告当时是中央医院的住院病患。

辅警告知两人不可在医院内抽烟或喝酒，竟惹怒被告，对辅警爆粗口，还恐吓他说“如果我在外面看到你，你就死定了”。

另外，被告去年11月30日中午12时52分左右，不知何故与另一男子互骂，吓得居民报警。警察抵达后，被告仍不听劝，继续向对方飙脏话，因此触犯杂项（公共秩序和滋扰）法令。

被告在贫困人士法令下，被送入万国埔一带的德教安善福利院（Angsana Home），但他却假借送女友到路口搭德士为由，趁机潜逃和女友一同离开，因此抵触贫困人士法令。

主控官指被告前科累累，曾犯下偷窃、欺诈、失信等罪行。针对提空的罪行，主控官要求法官判被告坐牢至少三周及罚款1000元。

被告没有代表律师，求情时说知错了，指因为喝酒才犯错，他也说，女友是他唯一的亲人，希望法官能轻判，让他早日回到女友身边。