新柔地铁暂停期限最后一次延长 今年7月31日前将签订协议书

（早报讯）新柔地铁项目暂停期限再度延长，新加坡和马来西亚两国政府已经同意将讨论期限再延长三个月，并在今年7月31日之前签订修改后的协议。

两国政府将签署的协议书分别是新柔地铁双边协定、SMRT企业与马来西亚国家基础建设公司关于成立合资运营公司的协定和特许经营协定。

我国基础建设统筹部长兼交通部长许文远周六（5月2日）下午在面簿贴文透露以上消息，并指出这个项目自去年4月1日暂停以来，就针对马来西亚提出的改变进行了积极的双边讨论，但讨论的步伐受马来西亚政权交替和冠病疫情的影响。

许文远说：“我们应马来西亚政府的要求，同意将暂停期限第三次、也是最后一次延长至2020年7月31日。”

许文远也强调，这是最后一次延期，因此他已要求交通部、陆路交通管理局和SMRT立即和马国对等机构展开合作，加速完成讨论工作。

他说：“我期待早日和马国交通部长魏家祥一起见证三个协议书的签订，让新柔地铁项目重新启动。”

魏家祥2日下午也在面簿贴文说，新马两国政府相信，通过视讯会议等方式进行的相关讨论，能够在接下来三个月之内完成，以便让新柔地铁项目恢复进行。

新加坡与马国前国民阵线（国阵）政府于2010年同意共同推进新柔地铁计划，双边协定2018年1月正式签署。不过，马国前年5月出现政权交替，马哈迪医生领导的希盟政府执政后表示有意检讨计划的内容。

许文远去年5月和时任马国交通部长的陆兆福签署补充协定，同意从去年4月1日起暂停新柔地铁计划六个月至9月30日，马国为此必须赔偿超过60万元延期费用。

去年9月20日，马国再要求展延一个月至10月31日，我国同意并表示不会为此索取延误赔偿。马国后来在10月29日再次要求将项目再展延六个月至今年4月底。

根据原定计划，全长约四公里的新柔地铁系统将衔接新山武吉查卡至新加坡兀兰北站，每小时单向可承载1万人。该项目2019年就应该动工，并预计2024年12月启用。