烘焙原料热卖 专卖店只限10人排队

（早报讯）隔离阻断期间，烘焙原料热卖，本地面粉和烘焙用品专卖店奋发再缩紧排队措施，只限10人排队，但人潮依然不减。

全岛有14家分店的奋发昨日贴文通知，为控制排队人潮，只限10人店外排队，若太多人聚集店外，只能暂时关店。

因为阻断措施，很多人在家期间开始烘焙，奋发上周就已不堪负荷，将按照顾客身份证尾号配单双日的形式错开人流，并限制顾客每人10分钟的购物时间。

《新明日报》记者今早在大巴窑一巷第107座组屋的发现，虽然大家都自觉遵守安全距离，排队人数仍超过20人。

顾客何女士（74岁，主妇）说，她早上9点来过一次，工作人员让他10点再来，谁知回来了还要重新排队，如果离开，担心回来还是要排队，因此不愿离开。

不过也有公众选择配合，原本在排队的顾客林先生说，自己会想离开，等下再回来。

奋发零售主管李东说，今早的情况还可控，没有分行因人潮过多需要暂时关闭。他说，如果人数多于10人，有工作人员会提醒公众，请他们暂时离开，过30分钟后再回来。虽然大部分愿意合作，但是也有人不愿意离开。

他说，早上刚开门时人潮会比较多，大部分分店到11点、12点队伍人数会比较正常。

奋发在马西领分行今早加强人流控管，推出排号系统，由工作人员记下公众手机号码，发短信通知顾客回来。

李东说，这一措施接下来也会在其他组屋区，人数较多的分行实行。