我国第二代画家张金隆病逝

（早报讯）我国第二代画家张金隆今早病逝，享年82岁，遗下遗孀和一儿。张太太陈雪丽（72岁）接受联合早报访问时说，患上失智症的张金隆因呼吸困难与哮喘，在医院病逝。

常跟丈夫出国作画的陈雪丽说，张金隆是好丈夫，非常顾家，为了养家，先打拼电脑事业，退休后才全职作画。

张金隆家境贫苦，不管父母反对，1954年报读南洋美专。他也是赤道艺术研究会发起会员之一，美专毕业不到两年便封笔36年。他是马来亚大学(新大前身）物理系毕业生，当过政府部门行政官，在国际商业机器（IBM）任职多年，1994年退休时为首席技术官。

与张金隆同代的画家许锡勇受访时说，沉默寡言、通晓中英文的张金隆为人勤奋，退休后成为北京中央美术学院研究学者，1998年还考获伦敦大学史雷德（Slade）美术学院美术硕士。

曾到欧美亚多地常驻作画，办过十几次个展的张金隆曾说，他早期崇尚赤道艺术研究会的社会写实主义，相信艺术是为大众、为革命，不是为钱的，没想过卖画。有人论述他的画风从早年写实派到后期受印象派、后印象派、野兽派等影响，张金隆说：“画派是别人说的，我就画自己喜欢的。”

与张金隆坦诚交流创作点滴的画家林仰章说：“张金隆前辈画得很好，很勤奋，无论欧美亚，游历很广，到处去画。他的创作用色鲜明，有别于其他画家。他不纯粹是野兽派，线条运用有别于马蒂斯，也有点印象派等，吸收不同的画风养分，组合成自己的创作模式，予人快乐阳光的感觉。”

林仰章指出，第二代画家早年闯荡画坛，比起第三代画家，很不容易，但他们仍坚持作画的精神可敬。随着一个又一个第二代画家去世，他希望政府能更重视他们的贡献。

冠状病毒阻断期间，张家不设治丧处，下星期二下午4时半在万礼火化场火化。