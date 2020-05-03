送餐员滑倒摔烂蛋糕 订餐者不怪还给小费

（早报讯）送餐员在雨中不慎滑倒，不仅受皮外伤，眼镜弄丢，还把客人的蛋糕摔烂，但订餐者不仅没有责怪他，还给了他20元小费。

这起事故发生在上个月29日晚上约8时，地点是罗拔申码头附近的公园连道。

根据Stomp网站，送餐员杨先生称当时他去罗拔申码头一带的公寓送餐。“当晚下着大雨，路面非常湿滑，我在公园连道里为了闪避前方迎面而来的跑步者，不慎打滑，跌在地上。”

杨先生表示，庆幸他只受了点皮外伤，并无大碍，但是眼镜弄丢了，蛋糕也被摔烂了。

由于不想让订餐者等太久，杨先生选择赶紧把蛋糕送给顾客后，才回来找眼镜。

当蛋糕送到订餐者家中时，没想订餐者不但没有生气，反而慰问他是否有受伤，还给了他20元的小费，让他感谢这名顾客的友善及理解。

杨先生表示，当晚不止一人给予他帮助。“公寓的保安过后也借了我一把伞，让我步行返到现场找回丢失的眼镜。”

期间，杨先生还到了附近的一家酒店，接待员在测量他的体温后，带领他到酒店内的洗手间。

过后，他回到跌倒的地方，但他称自己双眼的近视有750度，找眼镜时宛如盲人般，庆幸过后有公众看到了他的眼镜，并放在长凳上让他一眼就能找到。

杨先生表示，那天晚上遇到这么多好心的人，让他非常感动。