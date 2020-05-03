为让年长“加龙古尼”留在家 义工买下所有纸皮

（早报讯）惹兰勿刹集选区议员潘丽萍与数机构、组织合作协助捡纸皮年长者，一79岁捡纸皮老妇在阻断措施实行期间仍要出门捡纸皮，义工组织出手买下所有纸皮以换取她留家中防疫。

潘丽萍日前在面簿贴文呼吁公众若在路上看到捡纸皮年长者，可考虑询问他们是否需要协助，因为有些是真的面对经济困难或需要社区协助，但不知道从何寻求。有些则有太过私人或难以启齿的难题，不方便和他人说。

潘丽萍告诉《新明日报》，从2017年开始就与数机构、组织合作协助这些捡纸皮年长者，而近期义工组织“Mummy Yummy”也加入团队，并在区内遇到79岁的捡纸皮老妇。

这名老妇为居民熟知，老妇认为她把商店的纸皮收集在一起是在帮助邻里，以免到处都是纸皮，一片散乱。老妇曾经找过住家附近的民众俱乐部，对方同意购买她所有的纸皮，岂料有人偷了她的纸皮，卖给同一间民众俱乐部。

老妇得知后产生误会，从此凡有意协助并想接触她的机构，都被赶走。区内的社会服务中心（SSO）与议员仍持续尝试多种方式与她沟通，但还是遭到老妇拒绝。老妇每天都收到好心人的食物，但她想自己自力更生，不想依靠旁人，因此在阻断措施实行期间仍坚持出门捡纸皮维生。“Mummy Yummy”日前提供协助，尝试跟她达成协议，将在疫情期间以每公斤5分的价钱买下她所有的纸皮，条件是她必须留在家，除非是下楼买食物和进行短暂散步。

同时协助老妇的组织平安乐龄服务（Peaceconnect）告诉记者，老妇居住在区内的二房式组屋，性格倔强。

“虽然不能逼迫她，但还是为了她的安全鼓励她尽快回家。我们会持续和她接触，必要时给予她协助，希望有一天她能接受我们的帮助。”