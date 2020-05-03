四男潜入空校园 偷逾万元铜线

（早报讯）两间初级学院因合并迁出旧址，四男趁机闯入空校园，偷走1万多元铜线，先后落网被控。

四名被告分别是新加坡籍的蒂瓦里（29岁）和来自孟加拉的迪文（29岁）、舒布斯（30岁）以及穆哈巴特（32岁），四人分别在破门行窃罪名下被控。

根据控状，被告迪文和舒布斯在今年4月23日凌晨3时36分左右，潜入淡滨尼初级学院盗走长达210米铜线，价值1万1000元。迪文也曾在今年3月期间与另外三名被告，通过学校围栏的一个开口闯入淡滨尼初级学院，偷取铜线。

早前，舒布斯和穆哈巴特被指在今年1月21日下午11时30分从裕廊初级学院切断电线并偷走，还曾1月期间与另两名被告在同一个初级学院偷铜线。

四名被告的案件将分别于5月6日和6月11日过堂。

记者今早（5月3日）走访淡滨尼初级学院，保安人员表示校园空着有一年多时间，但保安仍然24小时驻守，一天巡逻四次，白天两人值班，晚上则是一人。

据观察，学校围栏装有倒刺铁丝网，其中一处的倒刺铁丝网有被剪开的痕迹。

教育部回复本报受询时证实在淡滨尼初级学院和裕廊初级学院发生的这起事件。发言人说，虽然两个校区目前空着无人使用，教育部有雇佣承包商提供维修和保安服务。

此外，居家学习期间，为帮助一些需要额外支持的学生，所有学校校园在采取必要的预防和安全距离措施下继续开放。期间，学校也有在执行常规安全措施。