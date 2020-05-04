女郎半身挂窗外 邻居合力拉进屋

（早报讯）三杯黄汤下肚后，女郎危坐12楼的厨房窗口“晾衣服”，结果半身挂在窗外才发现自己回不来，同住的表姐紧急把隔壁的夫妇叫来帮忙，但三人用尽全力仍无法把女郎拉回屋内，所幸千钧一发之际，另三名邻居及时赶到，众人合力将吓得全身无力的女郎拉回屋里。

这起惊险事故发生在昨天（3日）下午4时30分，地点是明地迷亚路第33座组屋12楼的一个单位。

有居民将现场情况拍下视频后上载到网上，根据照片，一名女子不知何故半身挂在窗外，但危急一刻庆幸被单位内的人拉进屋内。

记者过后走访上述单位，女屋主瓦瑟琪（43岁，待业）表示，险坠楼的女子其实是与她同住的表妹希塔（37岁，清洁工）。

“表妹来自马来西亚，以前每天来回新马，但因疫情关系，现在暂时住在我家。”

事发前，她称两人喝酒聊天，但表妹三杯酒下肚后，忽然说要去晾衣服。

不料没多久，她就听到表妹的呐喊声，她赶紧走到厨房才发现，表妹不知何故半个身子跨过窗户。

“我当时吓得哭了出来，表妹用力抓住窗沿，而我随即尝试将她拉回，但却失败了。”

瓦瑟琪指表妹的体型不大，但她因喝酒后乏力，才无法拉表妹进屋。因此让她立即跑到隔壁单位求救，找来邻居夫妇来帮忙。

“没想到我们三个人合力，还是没办法把表妹拉回，于是我继续大声求救，终于有多三名男邻居跑进来帮忙。”

男邻居来接手后，她已经被吓得坐在地上崩溃大哭，“我当时真的很担心表妹，但庆幸五名邻居成功将她拉回。”

瓦瑟琪说，表妹被拉进屋内后，检查一番后身体没大碍。

“我们想要感谢所有邻居在危急时刻挺身而出，我们真的很感动。”