地铁站出口惊见眼镜蛇 长约3公尺 吓得人急闪

（早报讯）地铁站外冒出3公尺眼镜蛇，公众吓得纷纷闪人。

这起事件发生在前天（3日）下午4时40分左右，地点是马西岭地铁站A出口。长约3公尺的眼镜蛇王，当时被发现匿藏在出口处的植物丛里，随时会对路过的人发动致命攻击，公众因此赶紧通知地铁站职员。

两名关爱动物研究协会（ACRES）的工作人员到场后，即刻戴上手，拿了捕蛇工具，小心翼翼地走向眼镜蛇的藏身处。由于目标是毒蛇，两人在捉蛇的过程中也打起了十二分精神，好不容易才把大蛇从植物丛里拉出，两人一人捉蛇头、一人捉蛇尾，费了很大劲才把眼镜蛇装进蓝色塑料桶。

工作人员捉蛇时，多名公众也紧张兮兮地站在远处观看，眼镜蛇被装进塑料桶时，大家都如释重负。

一名不愿具名的公众表示：“最近一直下大雨，可能是水沟里的水过于湍急，眼镜蛇才被逼爬到地铁站。”

另一位在地铁站的面包店店员表示，在这里工作的5年，从未看过有蛇出没，这次来的是体型较大、比较难得一见的眼镜蛇王，所以感到很好奇。“幸好发现得早，被眼镜蛇咬到可不是闹着玩的，会丢命的！”

眼镜蛇王是世界最大的毒蛇，甚至可生长到6米长。但一般雄性平均长3至4米，雌性可长至3米。它能在方圆2.5米的距离内进行攻击。由于毒性非常强，被它咬伤后，一个成人可能在45分钟内就丧命。

如果公众看到有眼镜蛇王出没，应该保持距离，并且通知警方。