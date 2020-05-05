狮城商困太平洋 斐济出动军舰耗24小时救援

（早报讯）狮城商因强风加上游艇损坏受困太平洋海域，斐济海军指挥官叙述24小时连夜救援过程并出动军舰协助，最终成功将他带上岸。

《新明日报》连日报道，59岁的黄姓狮城商人2月展开三年的航行计划，岂料冠病疫情升级，各国陆续关闭边境，结果狮城商受困在太平洋海域无处停靠。所幸在我国外交部和斐济海军等单位的协助下，成功将受困太平洋超过一个月的狮城商安全带回陆地。

斐济的海事指挥官蒂莫西·纳图瓦接受《新明日报》访问时表示，当局是在4月23日第一次获悉狮城商的游艇已离开图瓦卢（Tuvalu）一带，准备往南航行到斐济。由于疫情关系，这段行程需要得到斐济卫生部和外交部的许可。

“当时我们并没有收到有关游艇遭遇麻烦的讯息，我们知道情况后，就立刻派遣军舰帮忙，并通知相关的政府部门。”

蒂莫西·纳图瓦接着叙述这个长达24小时的救援过程。在4月29日（星期三），军舰获知狮城商的游艇得到入境斐济的许可，但因为强风加上船只受损无法抵岸，因此出动军舰协助，确保游艇能安全抵达最靠近的码头。

“军舰在当天下午2时出发并用了一整夜的时间到达游艇的所在之处。军舰在隔天早上9时和船主取得联系，对方就告知他身体无恙，经过一夜的休息后无大碍。”

军舰半小时后趋近游艇，黄先生也开心地让军舰帮忙把游艇拖到最靠近的Vuda Marina港口，整个过程耗时另外五个小时。

蒂莫西·纳图瓦说，黄先生回到岸上马上被安排进行检查看他是否受伤不适，他也不断感谢大家短时间内的帮助。