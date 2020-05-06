伊蚊绝育试验计划扩大到蔡厝港、吉丰和丰加北区

（早报讯）继淡滨尼和义顺，国家环境局将在这个月把伊蚊绝育试验计划的范围扩大至蔡厝港、吉丰和丰加北区的207座组屋。

环境局今天发文告指出，进入第四个阶段的计划已取得良好结果，伊蚊数量减少超过90％。根据去年数据的初步分析，淡滨尼与义顺的试验范围出现的骨痛热症病例同其他非试验范围相比，少了65％至80％。

当局自2016年起开始在淡滨尼和义顺区展开试验计划，在昆虫体内常见的沃尔巴克氏菌（Wolbachia）注入雄性伊蚊后，可让雄性与雌性伊蚊交配后产下的卵无法孵化，从而抑制伊蚊数量，减少骨痛热症病例。

有鉴于计划的成效，环境局将把试验扩大至蔡厝港、吉丰和丰加北区的207座组屋，这些试验范围的伊蚊数量持高，有成为骨痛热症黑区的高风险。

当局同样会在蔡厝港、吉丰和丰加北试验范围的组屋、楼梯间、组屋底层等释放注入沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊，居民无须做任何安排，可如常活动，继续做好防蚊工作。

我国今年的骨痛热症病例有增加趋势，首四个月内平均每周有300至400起，今年的病例预计会超过去年的1万6000起。尽管沃尔巴克氏菌技术有利于控制伊蚊数量，但环境局提醒公众应继续保持警惕，做好防蚊措施，才能有效对抗骨痛热症。