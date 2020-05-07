客工关怀联盟今早送暖 礼篮赠1万2000名客工

（早报讯）冠病疫情在客工社群传播，令本地绝大部分客工无法离开宿舍，生活也面对极大挑战。政府积极的改善他们的生活情况，本地义工组织也尽己之力，伸出援手。

由希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）发起的客工关怀联盟（Alliance of Guest Workers Outreach）运动，为客工筹集物资与善款，今天（5月7日）分发爱心礼篮给约1万2000名居住在超过260个工厂改建宿舍的客工。

这些礼篮中含四大不同种类的物品，有水果、干粮、医疗用品和卫生用品，都是善心人士和企业慷概捐赠。

国会议长陈川仁今早也到场当义工，以行动鼓励义工组织和客工。他帮忙将已包装好的物品搬上不同义工司机的车内，让他们送到不同宿舍。

他说：“这个活动体现出我们作为一个团结的新加坡，能发挥很大的作用，帮助社会上的弱势群体。希望更多国人继续支持这类活动，在这个艰难时期共同努力。”

义工黄丽黛（58岁，自雇者）与两个女儿在仓库内为客工准备爱心礼篮，她们汗流浃背，但也不感辛劳，因为觉得这相比客工每日为我国付出的，微不足道。“我们想让客工们看到关怀与爱，希望他们身体健康。”

外籍劳工中心是这次活动的主要合作伙伴，报业控股华文媒体集团也是联合主办方，发动员工当义工帮忙包装及运送，也筹募善款与物资。报业控股副执行长陈康威也亲自上阵，连同集团高层一起运送物品到不同宿舍。

华文媒体集团这次捐赠120箱香蕉，下来三个多星期也会继续提供水果或冰淇淋，提振客工士气。