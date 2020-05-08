确诊后住院期间没现症状 86岁老妇战胜病毒

（早报讯）李亚妹安老院的一名86岁老妇确诊，住院全程没有出现任何症状，老人家和病毒展开顽强对抗，在14天后康复出院。

李亚妹安老院4月初被列为感染群，共计16起病例，当中有好一部分是安老院里的年长者。其中有两名86岁老人家不幸因冠病并发症逝世。

《新明日报》之前报道，102岁老妇战胜冠病病毒，住院一个月后顺利康复出院，回到安老院休养，成为本地至今最年长的冠病康复者，另外一名86岁的安老院女住户也战胜病毒出院。她的女儿吴女士（50岁，文员）接受《新报》访问时说：“当李亚妹感染群报道出来时，我们先被告知之前确诊的病患并不与我们母亲同住。所以我没有预料到当天晚上会接到电话通知，母亲被确诊了。”

吴女士的母亲是在3月31日被确诊，在国家传染病中心住院14天后康复出院。

回忆母亲被确诊的历程，吴女士形容心情犹如坐过山车。

尽管母亲住院全程没有出现任何症状，但医生仍通知家属要做好最坏的打算，其生命体征可随时改变。

吴女士在3月29日就没再见到母亲，不过住院期间，他们经常通过视讯聊天。

吴女士说，母亲对抗病毒的精神和执着的态度，让她的担心减少，母亲还反过来安慰她，表示自己很好。

“我很感激她是一名勇者，战胜病毒。”