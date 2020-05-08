超市“试喝”果汁 一少年有意认罪

（早报讯）打开超市的瓶装果汁，“试喝”两口放回冷藏架，还把过程拍成“如何散播武汉病毒”视频，其中一名涉案少年今早表示有意认罪。

《联合晚报》日前报道，一个标题为“如何传播武汉病毒”的视频，在2月6日被人上载到互联网。视频中，两名少年打开并“试喝”超市冷藏架上的两瓶饮料，喝后还称果汁“有点酸”，接着将饮料放回冷藏架。

视频在网络上疯传，引起不少网民表示恐慌。两人事后澄清，声称自己只是恶作剧，过后已把喝过的瓶装饮料取下并付款，但依然阻止不了网民的挞伐。

警方事后介入调查，确认两名17岁少年分别是郭轩志和庞耀明，警方将他们逮捕之后，于上个月9日在公共滋扰的罪名下提控两人。

控状指，两人是在今年2月6日晚上7时45分钟，在武吉巴督西7道的内政团队战备人员协会俱乐部职总平价超市内，从超市的冷藏架上拿了两瓶果汁，“试喝”后放回原位，并将过程拍下，随后将名为“如何散播武汉病毒”的视频上载至网络社交平台Instagram，对观看此视频的人造成困扰。

庞耀明的案子今早过堂，他在庭上表示有意认罪，但不会聘请律师。

他也有意提呈一封求情信，但法官表示可以待认罪时一并交给审案法官。

控方表示需两周时间准备陈词，法官批准要求，将案件展期至5月22日。

郭轩志的案件则展期至6月19日过堂。（人名译音）