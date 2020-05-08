八哥啄食生猪肉 摊主被罚300元

（早报讯）八哥闯进义顺咖啡店，啄食烧腊摊的生猪肉，食品局事后介入调查，摊主今早表示已经被罚300元，他也已在摊位装置防鸟网，今后也不会将烧肉挂在摊位里风干。

《联合晚报》日前报道，义顺22街第293座组屋的咖啡店的烧腊摊，被网民拍到有八哥飞来啄食已腌制但还未烧烤的生猪肉。视频被放上网后疯传，食品局在得知此事后，已派人前去检查摊位。

食品局回复《联合晚报》询问时说，当局看过视频，接获公众反馈后，已派人上门检查，告知摊主要将生肉放置在冰箱里，或使用容器将生肉遮盖，以防止害虫和鸟啄食。“摊主及业者应该监督并确保用餐环境的干净，同时确保食物在准备过程中的卫生，上桌时合乎食用标准。”

食品局会继续确保监管措施妥善执行，食客也可密切监督餐饮场所的卫生情况，并只光顾合乎卫生标准的餐饮场所。

烧腊档摊主胡政源（55岁）今早受访时说，事发隔天他就在窗户装置了防鸟网，食品局确实有上门检查，他也被开罚300元。

他无奈地表示，他饱受鸟患困扰多时，事发前儿子其实已经花了50多元购买防鸟网，但是货未到无法及时安装。

“疫情爆发后，我就一直在担心生意受影响，视频传开后雪上加霜，这阵子生意跌了近两成。”

他也说，接下来会改变制作程序，不再风干生肉，改而利用小火先把生肉烘干，然后才烧肉。