两少年无视阻断措施 到滨海湾钓鱼

（早报讯）两名少年无视阻断措施出外活动，到禁止垂钓的滨海湾钓鱼，其中一人钓鱼时，还将口罩拉到下巴。公用事业局已对非法垂钓事件展开调查。

昨天（8日）互联网流传出一段视频，两名身材瘦削的少年在滨海湾金沙前方的步道钓鱼，过程被在附近的人拍下并放上网。

视频一开始，戴着鸭舌帽的两名少年就靠在栏杆旁，把鱼线抛进水里，重复着抛线和收线的动作，兴致勃勃地钓着鱼。那名穿着黑色上衣的少年虽然戴了口罩，但口罩只盖到下巴。

视频放上网后，网民纷纷留言谴责少年行为，也说少年违反了阻断措施，应被罚300元。滨海湾金沙前方的步道有很多人跑步，两名少年“过头抛”（overhead cast）的钓鱼行为可能会伤到附近正在跑步的人。

公用事业局（PUB）答复《联合晚报》询问时说，他们已对此事展开调查。

由于滨海湾金沙前方河畔的水域属于滨海蓄水池的一部分，因此在那里钓鱼是非法的。那里也有多个显著告示牌提醒公众不能垂钓，附近也装有电眼。任何在非指定的蓄水池垂钓地点钓鱼或使用活饵者，可被罚款高达3000元。

此外，所有指定的蓄水池垂钓地点目前也因阻断措施而关闭。

公用事业局说，若有人知道关于这两名少年的消息，可拨打公用局热线1800-2255-782通报。