水獭家族“到访”竹脚妇幼医院

（早报讯）水獭家族一家七口到访竹脚妇幼医院，保安人员亲自为它们挡车，还引导它们使用“人行道”避免被车撞。网民形容这群水獭受到医院的贵宾礼遇，逗趣影片在网上广泛流传。

病毒阻断措施期间严禁家人一起出游，不过一家七口的水獭家族依旧在市区内趴趴走，日前还被公众拍到它们出现在竹脚妇幼医院。

根据读者提供的视频，这七只水獭来到医院后，在门口外东张西望和到处闲逛，吸引在场公众拿出手机拍摄。它们在医院外游荡了几分钟，但没有进去医院大楼就离开。

这支影片的亮点除了一群水獭的可爱模样外，还有一位充满爱心的保安人员，展露出爱护动物的举止，受到网民的一致赞扬。

视频中可见这位保安人员一直跟随在水獭附近，留意它们的一举一动。当水獭突然冲向车子通道时，保安阿叔立刻跑上前用手指示前来的车子停下，以免撞上水獭。

然后，保安阿叔把水獭们赶上车道旁边的人行通道，让它们可以安全地离开医院，他一路尾随这群水獭，直到它们越过大马路远去为止。

许多人在面簿上转发这支逗趣视频，有网民开玩笑说在抗疫期间，水獭也想向前线医护人员致敬，也有人戏言可能有水獭家族的成员确诊冠病，它们想要到医院探病。

不少网民留言感谢保安阿叔的暖心举止，说他好像这群水獭的守护天使。