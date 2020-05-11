中学直接收生计划明天起开放申请

（早报讯）中学直接收生计划从明天（5月12日）至6月5日开放申请，有兴趣的学生可通过统一报名网站申请。

有鉴于安全距离措施，今年的直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）无法采用传统的面试、运动选拔或试演等筛选出合格学生，改以网络方式进行。

视讯面试将从7月起举行，中学DSA的遴选阶段从7月1日至9月14日。初院DSA的遴选阶段则从6月29日至9月4日。有意以DSA报读初院的学生可到个别初院网站查询报名日详情，个别初院的日期可能不同。

中学DSA申请则是从明天上午9时开始，6月5日下午3时截止。

教育部在文告中指出，学生将在各自的学校参加视讯面试，确保学生在统一环境公平竞争，并避免各校学生相互接触。校方可在视讯面试时要求学生进行一些任务以展现才能。例如，素描或演奏音乐。校方也可参考申请者的课程辅助活动记录以及表现，并向学生的学校了解。以视讯面试评估学生在团队运动等方面的才华会有局限，当局强调校方会采取更全面的评估。学生可上学校网站了解遴选标准。

自去年起，教育部推出DSA统一报名网站，方便学生向中学提出申请，他们无须向个别学校提供资料，并免付报名费。

今年有146所中学以及20所初院开放DSA申请。

学生可上网站：https://www.moe.gov.sg/dsa-sec，以及https://www.moe.gov.sg/dsa-jc查询详情。