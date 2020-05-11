狮城女机师决定不回乡 留卢旺达助载送救济品

（早报讯）新加坡籍女机师主动留在卢旺达，帮忙载送救济品。

根据《海峡时报》报道，在卢旺达航空公司RwandAir当机师的苏珊娜（Suzanna Seng，音译，36岁）在当地锁国期间留在家中的同时，在需要时也挺身而出，开飞机载送救济品。她已四次前往中国广州，将医疗物资送到卢旺达，每次来回所需的时间大约27个小时。上个月底，她第一次驾驶飞机，从英国伦敦经比利时布鲁塞尔，把滞留海外的卢旺达人载回国，来回花上24个小时。

她指出说，只有一小部分还留在当地，所以有机会服务，大家都义不容辞。她时不时能继续开飞机“打发时间”，并协助社区抵抗冠病，觉得很幸运有这个机会。

空姐出身的苏珊娜14年前加入阿提哈德航空（Etihad Airways），之后转跑道，成为公司的机师。她后来到阿联酋航空（Emirates）服务，去年6月加入RwandAir。公司允许她每工作8个星期，就能回新加坡三个星期，许多同事在卢旺达3月22日锁国前都回乡，但她却决定留下来。她觉得回家反而会增加她受感染的风险，可能把病毒传给家人……她相信留在卢旺达对大家会更安全。

她几乎每天会与在家人视讯通电，并在网络上分享她在卢旺达与宠物猫狗等的生活点滴。她的澳大利籍未婚夫则在迪拜。

苏珊娜说，她在锁国期间已飞行五次。当物资被搬上货运机时，工作人员都不需离开飞机，他们全程戴着口罩和手套，在机上也保持安全距离。他们在工作前都接受检测，确保结果呈阴性，而每完成飞行任务也会接受检测。

这段期间，她也利用时间完成伦敦大学硕士课的研究论文。尽管卢旺达上周已开始逐步放宽锁国措施，苏珊娜仍谨慎地应对，从欧洲飞回卢旺达后自我隔离。她希望分享自己的经历，鼓励大家尽一分力抗疫。

“一个月没有泡泡茶或麦当劳不会对你造成伤害，可以把省下的这笔钱给挨饿的人。与其埋怨不便，想想如果你生病了，该如何保护挚爱的家人？”