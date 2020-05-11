醉酒男遭打抢 二匪15小时内被捕

（早报讯）下班后疑醉酒走路回家，41岁男子遭两名男子打抢，被抢走420元现金和一台手机，警方在15个小时内火速逮捕两名抢匪，两人将在今天被控上法庭。

这起劫案发生在前天（5月9日）凌晨1时36分，地点是新樟宜路上段第59座店屋附近。

警方昨天发文告表示，两名年龄分别为51岁和59岁的男子因涉及一起抢劫伤人（robbery with hurt）案件，遭到警方逮捕。

文告显示，警方当时接到通报，指上述地点发生殴斗。初步调查显示，一名41岁男子被两名男子袭击后，他的包包被抢走，一共损失总值420元的现金和一台手机。

《联合晚报》记者昨日走访现场，居住在附近的张淙兴（59岁，德士司机）受访说，他凌晨2时左右下班回来，然后发现一名看似醉酒的男子在接受警方问话。“当时男子在店屋后方接受问话，他很像在申诉自己有东西不见了。”

一名不愿具名的居民则说，他听说受害者当时喝醉了，然后与一名男子起了冲突，结果被推到后，男子就和朋友拿起对方的包包后逃之夭夭。

有居民说，受害者是一名华族男子，听说就住在附近，当时相信是要回家途中。

勿洛警署的警员接受调查后，通过实地勘察和调阅电眼画面，在15个小时内火速确认两名劫匪的身份，并将他们逮捕归案。

两人今天将在抢劫伤人的罪名下被控上法庭。一旦罪名成立，可被判五至20年监禁，以及鞭刑不低于12鞭的刑罚。