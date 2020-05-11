找人砍伤对手餐馆主管 百年煎饼店老板监6年鞭6下

（早报讯）百年印度肉碎煎饼店Zam Zam老板找人砍伤敌店餐馆主管脸部，今早（5月11日）被判坐牢6年鞭打6下。找私会党党员去干案的中间人，则被判坐牢5年半。

桥北路两家百年印度肉碎煎饼Zam Zam与Victory相互挨着，常出现招揽客人现象，激烈的竞争关系最终演变成“一山不容二虎”的紧张局势。

2015年8月26日晚上，私会党徒乔舒亚（23岁）于餐馆附近，持刀砍伤Victory主管立卡特（52岁）的脸，留下永久性的伤疤。调查揭露，这场伤人案由私会党首领安维尔（50岁）下令执行，而幕后指使则是Zam Zam老板扎克尔（49岁）。

安维尔和扎克尔否认一项用危险武器重伤他人的控状，扎克尔也否认曾恐吓立卡特。案件经由审讯后，法官在今年3月判两人罪名成立，案件今早下判。

据控方结案陈词，事件的导火线源自于案发5日前，警方上门劝告扎克尔不要招徕客人，令他坚信是立卡特搞的小动作，气得对立卡特和Victory老板放狠话，恐吓说会在一周内了结立卡特。之后，他联系了老友安维尔，付他2000元以雇佣打手解心头之恨。

律师代扎克尔求情时说，立卡特脸部只有5公分疤痕，他事后没去复诊，也没有接受整形手术，工作也不受影响，能继续上班，显示其伤势并不严重，求法官轻判。

安维尔庭上则念出求情信，表示自己遭扎克尔利用，导致自己与妻子离异，7岁儿子抚养权归妻子。不仅如此，安维尔也因这起案件而丢了工作还掏空毕生积蓄。

法官最后判安维尔坐牢5年半，扎克尔则被判坐牢6年鞭打6下。

扎克尔对判决不满，表示要上诉，安维尔则在7月6日开始服刑。