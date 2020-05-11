刘燕玲患骨痛热症 提醒公众防蚊不能停

（早报讯）市长刘燕玲周三发高烧到39度，过后确诊患上骨痛热症，今早发文提醒公众骨痛热症任何人都可能中招，防蚊工作不能停。

西南区市长也是人力部兼教育部高级政务次长刘燕玲今早（5月11日）在面簿发文表示，刚被诊断出患上骨痛热症，因此医生嘱咐这段期间先好好休息，用几天的时间休养。有鉴于此，希望居民们能体谅，她在回复电邮上会有些延误。

与此同时，她也借此机会提醒大家，任何人都有可能患上骨痛热症，而这个防蚊的战役是无法单凭一个人的力量，需要大家一同投入。

刘燕玲今早告诉记者，上周三就开始出现发高烧的症状，温度高达39度。由于星期四公共假日诊所没开，因此她星期五早上就医。由于她住在骨痛热症黑区，而且是红色级别有较多病例的区，所以医生认为很有可能是骨痛热症，并安排她隔天验血。

“我星期六早上验了血后，晚上就得知确诊的消息。”

目前，刘燕玲每天早上都得到诊所抽血检查血小板。此外，由于她对非类固醇抗炎药过敏，因此一般的止痛药不能服用，现阶段她不能靠药物来缓解发烧和偏头痛，只能多喝水和薏米水。

刘燕玲表示，自今年1月起我国的骨痛热症病例每周都在300起至400起之间。若这个情况持续，2020年全年可能就会有超过1万6000起，比去年的数字还高。

环境局今年就已多次呼吁，国人在防冠病疫情之余，在防蚊方面也不能松懈，因为今年的病例数字相当高。我国开年至今已经累积超过6500起，跟去年同期相比就多了约一倍。

骨痛热症高峰期一般从年中开始，但今年3月却已出现高病例数，因此环境局今年提前在3月展开年度预防骨痛热症运动。

目前我国共有105个骨痛热症黑区，28个是出现超过10起骨痛热症病例的红色警戒区，其余的则少于10起病例。