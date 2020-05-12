高速公路行驶中 石块击破德士车窗

（早报讯）德士在高速公路行驶途中，驾驶座车窗突被石块击穿，吓坏司机乘客。

这起事件于上周五（8日）早上7时左右发生在亚逸拉惹高速公路（AYE），靠近波那维斯达北路的路段。

一段网上视频显示，一辆红色德士驾驶座的车窗破裂，并出现了一个大洞。另外，司机座位上残留着玻璃碎片，靠近手刹车处还有一块约拳头大小的石块。

根据公路意外专页Roads.sg的贴文，事发经过仅短短几秒钟，但德士上的司机和乘客当时都被惊呆了。

根据贴文形容，被击破的玻璃窗上贴着一片遮阳板，挡住了石块的冲力，并弹射到车内其他地方，司机才不至于受伤。

司机当时并没有留意到有任何的重型车经过，就连车内的行车记录器也没有拍摄到任何状况。

按照所描述的地点，事发路段靠近波那维斯达高架天桥，因此有网民怀疑，石块是否从天桥上坠下。不过，若从高处坠下，又如何击中德士侧边的窗户，让人百思不得其解。

该路段已不是第一次发生类似的硬物砸车事件。

根据以往报道，2016年11月，一辆私人出租车在AYE朝大士方向，靠近金文泰立交桥处，被一块两个拳头大的石头迎面击中左边的挡风玻璃。司机发现石头用

报纸包着，怀疑是有人恶作剧从立交桥丢下。

2018年6月，另一辆车在AYE靠近金文泰立交桥处被大砖头击中，挡风镜砸出一个大洞。