珍珠大厦砍人案 共11男1女被捕

（早报讯）涉及上个星期天在牛车水珍珠大厦公寓持刀砍人案的多九名男女接连落网，目前共有11男1女被捕，警方目前仍在寻找两名涉案男子协助调查。

《联合早报》昨天报道，牛车水珍珠大厦公寓16楼单位外上个星期日（10日）凌晨3时30分发生持刀砍人案，导致一名19岁青年受伤入院。

根据网上流传的视频显示，约九名男子在公寓走廊上打架，其中四人手无寸铁，另五人当中有两人手持巴冷刀，其余三人则持头盔。事后，有三人后来当场遭到逮捕，其余的逃之夭夭。

继在案发当晚逮捕了三人后，警方昨晚发文告说，又有九名年龄介于18岁至28岁的男女因涉及上述案件，遭到警方逮捕。

根据文告，来自刑事侦查局、警方情报部门和中央警署从上个星期天至昨天（12日）在全岛展开三天突击行动，在作为非法组织的一员、非法集会及持致命武器纠众闹事等罪名下，逮捕涉案的八男一女。

初步调查显示，两帮人起冲突的导火线是双方各有一人因一名女子有感情上的纠纷。

此外，一名男子因涉嫌窝藏两名被捕男子正遭到警方调查。

与此同时，警方目前正在寻找两名涉案男子的下落，他们分别是Muhammad Syukri Bin Muhammad Iskandar和Muhammad Ilham Bin Noordin。

公众若有任何资料，可拨打刑事侦查局热线6435 0000，或警方热线1800-255-0000提供资料。