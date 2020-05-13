违反居家通知 三名男子今面控

（早报讯）三名新加坡籍男子因违反居家通知，今天将被控上法庭。

28岁的Quresh Singh Sandhu将在传染病法令下被控。54岁的Azhar Bin Khamis以及60岁的Zahari Bin Samat则因触犯传染病（冠病19居家令）条例2020被控。

移民与关卡局今早（5月13日）发文告说，Quresh于3月17日从印尼峇淡岛回返我国，因此需要遵守14天居家通知，一直到3月31日。

但当天他没有立即回返位于三巴旺通道的申报住所，而是乘搭公共交通前往位于滨海湾金沙的工作场所。他在那里担任保安人员。

隔天放工后，他又乘搭公交前往位于南洛路（Dunlop Street）的公司宿舍。他在该宿舍与另外三名同事同住一房。

3月19日至21日之间，他继续每天搭公交上班。3月21日，执法人员到他申报的住所时发现他不在家。

第二名男子Azhar于3月26日从峇淡岛回国，需遵守居家通知直到4月9日。但他没有回返位于淡滨尼的住所，而是前往位于实龙岗的姐妹家过夜，隔天离开后又到港湾一带的公共场所过了好几天。

4月5日，移民与关卡局执法人员前往他的住所时发现他不在，同日在新加坡游轮中心找到他。

第三名男子Zahari则在4月1日从峇淡岛回国，需遵守居家通知直到4月15日。但他没有回返位于宏茂桥的住所，而是到他在桥北路租的地方住。

4月2日，他通知移民与关卡局此前所申报的地址是旧的，打算更新地址并在那里履行居家通知。

移民与关卡局人员建议他立即回返桥北路的住所，并且时刻留在家中直到14天结束。但他在却在8日再次离开住所，过后在附近的露天停车场被肃毒局人员逮捕。

触犯传染病法令一旦罪名成立，可面对高达1万元罚款，或最长六个月监禁，或两者兼施。

移民与关卡局重申，会依法严厉惩处不遵守居家通知者，并提醒所有人入境时要提供完整和准确的健康申报。