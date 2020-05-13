汽油价跌破每公升两元 车主：下滑幅度不大

（早报讯）尽管本地汽油零售价跌破每公升两元，不过受访车主认为下滑幅度不大，一些以往定期到马来西亚打油的车主也抱怨，在本地打油的费用，扣除各种优惠折扣后还是比马国高出好几倍。

在冠病疫情暴发之前，李姓车主（31岁，自雇人士）几乎每个周末会和家人开车到马国购物游玩两天一夜，回国前会在新山加油站打油。不过自从新马实行边境管制措施后，无奈的他只能在我国加油站打油。

李姓车主说，他在本地只会到提供最多折扣或现金回扣的加油站打油，由于98辛烷（Octane 98）和V Power汽油零售价都太高，他一般只会选择95辛烷值（Octane 95）汽油。

“疫情前在本地打油的费用一次将近80元，现在大约70元，但还是比在新山打油贵至少两倍，而且我在新山选的是比较好的RON 97汽油。”

他说，在边境管制措施放宽前，他只能继续在本地加油站打油。“现在的油费比几个星期前少一点，差别不算大，不过能省一分是一分。”

另一名车主叶国雄（56岁，工程师）平均每周会打油一次，打油费介于60至70元。他指出，去年底的95辛烷值汽油价为每公升2.35元，这次跌破两元，换算下来，现在每次打油可省下约10元。

“这个数目不算小，够我吃两餐，不过这段期间我也比较少开车出门，打油的次数也不多。”

原油价格暴跌，林顺华（64岁，退休者）原以为本地汽油价会跟着大跌，因此对于价格下滑的幅度感到失望。

“原油价格上的时候，汽油价隔天就会跟着上，原油价格下的时候，不见得汽油价也会马上跟着下，或者只是便宜一两分钱……他们说是因为加工费和税比较高没办法下调太多，所以我也不期待接下来会便宜多少，反正无论价格上还是下，开车的人，油还是照样得打。”