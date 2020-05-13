违居家通知去买口罩 美籍飞机师监四周

（早报讯）美国籍飞机师违反居家通知换来4周监狱，他求情时表示美国疫情严重，口罩温度计售罄，妻子于是托他购买。

被告是44岁的美国籍飞机师布莱恩，他今早（5月13日）承认一项触犯冠状病毒疾病（临时措施）（管制令）法令。

案情显示，执法人员在4月5日进行突击检查时，发现被告不在酒店内，隔日报案处理。

被告在4月2日提交他的出境记录，得知需履行14天的居家通知，隔日抵达新加坡后被安排在樟宜机场皇冠假日酒店入住。

即便清楚需待在房内，但被告仍在4月5日早晨11时乘搭地铁前往政府大厦地铁站，步行到牛车水。

他在政府大厦地铁站下车，当时有约莫1000人在地铁站内，随后他步行30分钟到牛车水的唐城坊的4家商店。他在这些商店购买了温度计和几盒口罩。

控方指出被告不是必要服务人员，即便是去购买口罩和温度计也不该擅自离开，而是安排公司提供。

代表律师代他求情时说，被告在3月18日离开美国，离开前一天妻子因为呼吸困难，需要呼叫医疗人员到家进行抢救。

律师指出，被告心系妻子，而美国冠病疫情越发严重，出现口罩和防护衣短缺的问题。

被告在抵达新加坡时，妻子曾用简讯联系她，称新闻指出大部分口罩和医疗资源将留给前线员工，为此担心他们一家无法做好防护措施。

妻子便要求他在新加坡等亚洲国家购买口罩带回美国，由于被告将在6日清晨赶回美国，参加美国空军的人道救援行动，决定在5日出门购买。

被告也在庭上承认判断有误，应该托人帮忙购买，对此感到抱歉。

法官下判时表示，被告不应该做出不负责任的行为，判他入狱4周。