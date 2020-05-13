四男假冒刑侦局人员 闯商业中心劫走近14万财物

（早报讯）一人干案，三人把风，男子冒充刑事侦查局人员，在小印度商业中心内，夺走近14万的现金和首饰。

《新明日报》去年报道，四名男子假扮刑事侦查局人员，于去年11月11日凌晨闯进位于小印度罗拔士巷的一栋商业大楼，劫走11万8000元现金和2万1800元的首饰。

四名被告分别是29岁的洪赵宏、以及来自孟加拉的巴布洛（34岁）、苏菲·阿布（37岁）、伊斯兰（32岁），后三者承认一项欺骗指控，另一项欺骗指控交由法官下判时一并考量。

根据案情，巴布洛得知受害人苏曼（45岁）在做汇款生意，负责帮孟加拉籍员工寄钱给他们在国内的家人，于是将消息告诉同伙。

四人商讨干案计划后，在案发当日凌晨12时30分，驾驶一辆面包车来到受害人所住的Zaman中心。洪赵宏进入受害人的4楼单位后，自称是刑事侦查局人员，不让受害人乱动，并要求对方打开保险箱，交出现金和首饰，其余几人在门口和楼下把风。几人得逞后在楼下会合，跳上车离开，并分赃。伊斯兰事后将88克的首饰当了5000元，并寄给了国内的家人。

受害人在事发后觉得蹊跷，立即叫友人报警。警方接获报案后，迅速展开调查，分别在14和15日逮捕被告，首饰和部分现金被起获，另有2万9230元下落不明。

三被告出庭时对一项纳入考量的欺骗指控提出异议，法官要求被告与律师私下商谈，案展至下月5日过堂。

被告洪兆宏的案件将于下月9日过堂。（人名译音）