26人涉非法赌博被捕 最年长者82岁

（早报讯）26名男女涉嫌在全岛多处非法赌博被警方逮捕，他们也因触犯安全距离条例，正接受警方调查。

新加坡警察部队发文告，指中央警署警员在丹绒巴葛的艾弗顿园（Everton Park）、芽笼峇鲁、牛车水的登婆街（Temple Street）及惹兰勿刹展开的五日行动中，逮捕涉案的16男10女，他们年龄介于43岁至82岁。 一群在案件中聚赌的男子。（警方提供）

文告指出，这26人因触犯公共赌馆法令（Common Gaming House Act）及赌注法令（Betting Act）被捕，并从他们身上起获现金8499元。另外，在目前的2019冠状病毒疾病阻断措施期间，警方也针对他们触犯安全距离条例进行调查。

在公共赌馆法令下，涉嫌经营公共赌馆者一旦罪成，可被判罚款不低于5000元、不超过5万元，并监禁不超过三年。在公共赌馆赌博的嫌犯，一旦罪成，则可被判罚款不超过5000元、监禁不超过六个月，或两者兼施。

在赌注法令下，任何向非法赌博业者下注的人，若罪成将被判高达5000元罚款，六个月监禁，或两者兼施。罪成的非法赌博业者，也将被判介于2万元至20万元罚款，以及高达五年监禁。

警方强调，将继续打击犯罪活动，任何参与者都将接受法律制裁。警方也呼吁公众认真对待阻断措施。