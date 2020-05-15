截至今年3月 东西线过去12个月的可靠度表现最佳

（早报讯）我国地铁网络今年首季的可靠度保持稳健，全国地铁列车平均每行驶140万1000公里发生一起超过五分钟的延误。其中，我国最老旧地铁线——东西线表现最佳，突破“200万”水平。

根据陆路交通管理局今天（15日）在网站公布的最新数据，截至今年3月，东西线列车过去12个月平均每行驶257万5000公里发生一起五分钟以上的延误。对比去年全年每行驶148万3000公里发生一起类似延误，情况显著改善，提升了超过七成。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今午在面簿发贴文说，2019冠状病毒疫情是大家首要关心的。但对于陆路交通的团队而言，确保地铁服务可靠仍旧是首要考量。陆交局最新的地铁可靠度季度报告令人欣慰。

他指出，地铁东西线成绩最佳，但其他地铁线的表现也不错。东北线虽有一次事故影响了表现，但他深信东北线一定会回弹。

截至3月，东北线过去12个月平均每行驶82万6000公里发生一起超过五分钟的延误，对比去年全年平均每行驶137万7000公里发生一起事故的水平，情况明显滑落。此次表现也是五条地铁线中最不理想的。

东北线今年2月27日发生长达六个多小时的电力故障，从榜鹅到万国站的列车服务受影响，介于榜鹅和后港站的列车服务更一度暂停约两小时。新捷运初步调查显示，该次故障是因为盛港车厂发车轨道的吊线供电系统（overhead catenary system）一处接线断裂所导致。