妇女没锁门就睡觉 窃贼两度入屋不知

（早报讯）妇女回家未锁门就倒头大睡，家里入贼却浑然不知，她随后起床到走廊外浇花，入屋时撞见窃贼，当场惊喊“你是谁”，吓得窃贼拔腿就跑。妇女事后才发现遭同一个窃贼入屋行窃两次。

被告黄智华（译音，20岁）案发时是国民服役人员，他面对五项控状，包括勒索、破门行窃和偷窃等罪状。控方以其中三项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他日前认罪后，被判进入青年改造所一年。

案情显示，一名妇女在去年11月5日早上7时15分，在后港组屋楼下送女儿下楼后，回返楼上的住家。

她入屋后却没有关铁门，也未锁上木门，就回到房间倒头大睡。

约早上8时30分，在附近溜达的被告发现妇女的家铁门开着，木门也未上锁，萌起贪念，直接开门入屋行窃。

当时屋内除了熟睡的妇女，还有妇女的儿子，两人不知家里进贼。

被告偷走总值4549元的手提电脑、相机和音箱，他把贼赃藏在组屋底层的垃圾槽附近后，还食髓知味打算回到妇女家继续偷。

当天早上9时30分，妇女起床后，发现木门半开，她不以为意，仅随手锁上木门。一个小时半后，她出门到走廊浇花，结果返回住家时，当场撞见被告从自己的住家走出来，吓得她大喊“你是谁”。

被告连声喊“NO（不）”，慌忙中朝妇女家丢了一个钱包后，赤脚落荒而逃，他也在逃跑过程中，穿上其他住户放在屋外的拖鞋。

妇女入屋查看，发现钱包不是她或家人的，接着发现手提电脑、相机和音箱不翼而飞，才惊觉家里入贼，赶紧报警处理。