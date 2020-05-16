小印度乌鸦抢食攻击人 国家公园局拆鸟巢射杀

（早报讯）小印度德斯加路乌鸦为患，乌鸦抢食攻击人，飞到餐馆附近觅食，地上处处是鸟粪，令居民饱受困扰。

有公众日前告诉Stomp网站，他在周二（12日）早上9时许，在小印度德斯加路附近听到枪声，才发现原来是有当局人员在射杀乌鸦。

她过后从朋友得知，相信是因为住在附近罗威路（Rowell Road）第642座组屋的居民投诉乌鸦问题，所以当局才前来处理。

记者昨天走访现场时发现，至少10只乌鸦聚集在上述组屋旁的一棵大树上栖息，而附近的地板处处可见鸟粪。

受访的组屋居民表示，乌鸦问题是该区的老问题，时好时坏，但近两个月来非常严重，甚至出现乌鸦攻击人的事件。

其中一名不愿具名的住户表示，自己上个月出门买菜回家时，差点就被乌鸦攻击，“我当时经过树下，两只乌鸦突然朝我飞来，幸好我成功躲避。我感觉他们应该是看到我拿着水果，所以想要来抢食物。”

另一名居民赖国立（32岁，广告业）则说，乌鸦每天早上6时许就会开始叫，打扰到他们一家人休息。

“我也听说有邻居险些被乌鸦攻击，因此我们一家人走过大树时，都会快跑回组屋底层。”

也有居民指出，乌鸦也导致附近处处是鸟粪，让他们担心引发卫生问题。在附近餐馆工作的哈山（23岁）则说，乌鸦会飞到附近餐馆后方的垃圾桶寻找食物，“我们也知道顾客看了一定会担心有卫生问题，所以每当看到乌鸦飞来只好立刻驱赶它们。”

不少居民也证实，日前曾听到枪声，他们感谢当局采取行动，避免乌鸦问题继续恶化下去。

国家公园局表示，当局接获乌鸦攻击人的通报，将乌鸦射杀，保护公众安全。

国家公园局处长侯俊明受询时表示，这类名为家鸦（House Crows）的乌鸦属于外来物种，而管理这类物种需要多管齐下，包括射杀（culling）、更改居住环境，控制数量等。

他说：“当局在3月份接到该地区发生乌鸦攻击事件的通报，而为了保护公众安全，因此需要尽快采取措施。”

在考察地区后，当局认为最可行的方式就是拆除乌鸦的鸟巢，以减少它们的攻击次数。射杀行动也由受过专业训练的辅警来进行，并确保在安全的情况下进行。

另外，当局同时也通常修剪树木，来改变居住环境，从而减少鸟类聚集。