三青年不顾阻断措施夜闯蓄水池 公用事业局报警

（早报讯）阻断措施期间，3名青年未戴口罩在蓄水池嬉闹，甚至将脚车骑入水中，遭网民批无法无天。

昨日一段11秒的短视频在面簿上疯传，视频相信取自于拍摄者的Instagram限时动态，拍摄两名裸着上半身的男子在麦里芝蓄水池嬉闹的片段。

据视频显示，他们四周无人，一名男子对着镜头竖起大拇指，随后骑着脚踏车往蓄水池里冲，之后连人带车“跳”进水中。

当时水中已有另一名男子等待，并且在友人落水时，向镜头比出赞叹的手势，没有表露出丝毫的愧疚。

视频在面簿曝露后，引发网民热议，纷纷批评青年在阻断措施期间不遵守条例，也指出这种行为极其不安全。

网民Susan Ann斥责这些任性的小孩最终需为他们的行为负责。

网民Terry Poon则表示，蓄水池里有不少黑鱼（Snakehead）和猎鱼（Game Fish），牙齿锋利，若是被咬伤，后果则不堪设想。

公用事业局受询时表示，阻断期间所有蓄水池关闭。据他们调取的电眼画面显示，这些青年是在本月8日擅闯麦里芝蓄水池的浮台。他们已报警处理，并将电眼画面交由警方进行调查。

发言人表示，由于本地的集水地带是公众饮水的来源之一，因此严禁他人在蓄水池里游泳。

另外，在蓄水池游泳也属危险举动，因为公众无法正确判断湖水的深浅，而夜里水池的可见度降低，更是危险，若是有公众违反，将可面对3000元的罚款。