警方和内政科技局试验无人机

（早报讯）病毒阻断措施期间，大多数人都居家办公，包括工业区在内的工作场所人流量锐减，为了避免不法之徒有机可乘，警方自上个月底开始，与内政科技局合作，在西部工业区进行试验性计划，首次使用自动化无人机，投入巡逻的行动，协助当局透过“多一双眼睛”，维护治安。

这款具有扩展视距运行（Extended Visual Line of Sight，简称EVLOS）功能的无人机，目前在西部的一个工业区， 辅助警方的日常巡逻工作。

虽然警方之前曾在不同行动中使用无人机，但这是第一次试用这款自动化无人机，投入日常的巡逻工作，进行试验性计划。

内政科技局自动化和无人系统专业研究中心高级工程师（机器人）刘显明告诉zaobao.sg，有别于一般无人机，这款无人机在一个自行起降匣子内，不需要任何操作员在场，一切可以远程操控。

无人机每天都会进行数次探测行动，每次飞行大约半小时，涵盖周围数百米的距离。

内政部队无人机组组长沈德明副警监表示，这款无人机上装载的摄像头能够即时将画面传播到其他器材上，让警员能实时观察现场最新情况。

“这类似于我们在有利位置拥有额外的一双眼睛。与此同时，它所捕捉到的画面能够实时传播出去，让我们对现场情况一目了然。”

这个试验性计划目前仍在进行中，如果效果达到设下的目标，警方可能将计划推广到其他工业区，以协助警方更好的进行巡逻工作。

视频是自动化无人机拍下的画面。（新加坡警察部队提供）