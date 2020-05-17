阻断措施一个月内 网络诈骗报案大增

（早报讯）阻断措施落实后的一个月内，钓鱼式网络诈骗案投报比今年首三个月的平均数暴增655％。

警方昨日（5月16日）发布文告指出，从4月7日至本月7日，警方共接获151宗钓鱼式网络诈骗的投报。

警方透露，今年1月至3月期间，平均每月接到的钓鱼式网络诈骗投报为20宗，这类案件明显增加。与去年同时期比较，今年首4个月共有137宗，与去年同时期仅有8宗相比，数量暴增1613%。

文告中说，受害者都称曾收到他们认识或信任的公司，如银行、政府机构、邮政或是电信公司发出的电子邮件或短信。

这类诈骗通常包括虚假的优惠或声明，以欺骗受害者点击链接，一旦链接被点击之后，受害者就会被要求提供信用卡或银行卡的详细资料和一次性密码（OTP）。

多数受害者只有在发现银行账户中出现未经授权的转账时，才会意识到被骗。

警方在文告中吁请民众不要随意点击这类电邮链接，应向官方单位核实信息，同时也不要随意透露个人银行资料及一次性密码，一旦发现上当后就应立即向警方投报。

公众若想提供任何与诈骗案相关的线索，可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/iwitness，若要求紧急援助，也可拨打“999。”