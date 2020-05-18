工教院理工院提前招生将开放申请 多数课程改用线上面试

（早报讯）工艺教育学院和理工学院的提前招生活动分别在这个月和下个月开放申请。配合防疫措施，大多数课程的遴选将改用线上面试、电邮提呈作品集等形式。

教育部发文告指出，工教院的提前招生活动（Early Admissions Exercise，简称EAE）从本月27日至6月3日开放申请，让N水准和O水准应届毕业生凭兴趣与才华提前报读工教院。工教院EAE遴选从6月23日至7月24日举行。

理工院EAE则开放给工教院应届毕业生，以及O水准应届毕业生申请。工教院应届毕业生可从6月11日至17日申请，O水准应届毕业生可从6月25日至7月1日申请。有至少两年工作经验的职场人士也可从6月8日至7月5日申请。理工院EAE遴选从7月6日至9月1日举行。

教育部指出，部分课程仍会以面对面的方式进行面试与遴选，因为这些课程难以远程方式进行评估。这包括工教院的护理NITEC课程、表演艺术制作高级NITEC课程，以及南洋理工学院的口腔卫生治疗（Oral Health Therapy）专业文凭课程。申请者的人数预计不多，学院将错开学生面试的时间，安排他们到指定的地方等候，减少与他人的接触。

公众可上网站查询EAE详情。网址是https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/ite-eae/以及https://www.moe.gov.sg/admissions/direct-admissions/eae/。