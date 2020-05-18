阻断期间划舟到乌敏岛钓鱼又露营 三男被控

（早报讯）疫情阻断不了爱玩的心情，三名男子在阻断期间相约划独木舟到乌敏岛露营和钓鱼，结果三人都被控。

被控的三名男子，分别是36岁的莫哈默哈菲兹（Mohamed Hafiz Bin Mat Nadar）、38岁的里扎尼沙穆（Rizani Sham Bin Mohamed Hussin）和38岁的祖尔曼（Zulman B Mashonain）。

莫哈默哈菲兹被控七项控状，其中两项抵触冠病19（临时措施）法令2020，另五项则抵触公园与树木条例（Parks and Trees Regulations）；里扎尼沙穆和祖尔曼则面对八项控状，包括两项抵触冠病19（临时措施）法令2020，和六项抵触公园与树木条例。

根据控状，莫哈默哈菲兹和里扎尼沙穆同住淡滨尼，两人跟住在万国连路（Buangkok Link）的祖尔曼相约于4月13日傍晚6时许到巴西立公园停车场E会合，一同划独木舟到乌敏岛露营。

三人大约晚上7时，划着独木舟抵达并进入乌敏岛自然保护区仄爪哇（Chek Jawa）。据条例，在没获得国家公园局批准的情况下，独木舟是不准擅自进入仄爪哇的。

他们随之在两棵树之间挂起吊床，就地扎营生火，直到隔天早上10时才离开。

此外，其中两人也在13日晚上7时到14日早上10时之间，利用鱼竿在上述地点垂钓。

三人都表示有意认罪，案展6月3日安排他们回到国家法院认罪。