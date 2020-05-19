与未婚妻设骗局 男子判监10个月

（早报讯）无业男与未婚妻看电视节目《绳之以法》后，反而萌生歹念，在网络设骗局牟利逾9400元，被判坐牢10个月。

2018年9月至去年3月期间，警方接获至少24起报案，指有人通过网购平台Carousell售卖游戏机、摄影器材等物，付款后却拿不到商品，涉及金额约7567元。

调查显示，骗局首脑是一对未婚夫妻，二人共经营4个账号，用3个银行账号接受付款，当中涉案的女被告苏希拉瓦蒂（30岁）去年12月17日被判坐牢8个月，已在服刑中。

男被告是30岁的哈迪，案发时无业，他一共面对33项欺骗罪名，控方以其中9项提控，其余由法官下判时一并纳入考量。

案情显示，二人当时急需生活费，在观看犯罪侦查节目《绳之以法》（Crimewatch）后起了歪念，决定设局谋财，在平台上创立账号刊登有关商品的广告，等买家上钩。接着要求对方将钱转入银行账号中。

据统计，被告总共从33名受害者身上骗取9454元，事后仅做出299元的赔偿。

案情显示，被告去年3月1日被捕后控上法庭，于7日获得保释，而未婚妻为了逃避调查谎称因病在医院休养，最后遭揭穿被捕。

从去年9月13日至11月2日期间，警方陆续接到7宗报案，指有人用相似手法骗钱，经调查后发现被告在保释期间再度干案，于是将他拘押。

律师求情时称，被告因三年前被家人扫地出门，在樟宜海滩风餐露宿，2018年也失去工作，才会非法谋财，被告感到非常抱歉，已经尽力赔偿。

在这期间，被告的家人也愿意重新接纳他，刑满出狱后愿意接他回家，重新做人，法官最终判被告坐牢10个月。