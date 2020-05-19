经理骑车心脏病发亡 失踪脚踏车找到了

（早报讯）经理骑脚踏车途中心脏病发而身亡，事后不知所踪的脚踏车终于被找到了。家属找了两个多星期都没收获，昨午到金文泰警署报案后，警员在三个小时内找到失窃的越野脚踏车，让家属倍感欣慰。

《联合晚报》上周五报道，船务业经理赖加源（55岁）于4月28日傍晚，在武吉巴督东2道第242座组屋前面的脚踏车道，突然心脏病发倒下，被紧急送院后不治身亡。他所骑的越野脚踏车事后不知去向，家属上网呼吁希望寻回死者的脚踏车。

死者的弟弟赖国源（53岁，摄影师）今早通知记者，哥哥的脚踏车终于找到了。

他今早受访时说：“我们事后有到警局登记失物招领（lost and found），两个多星期来都没有人把脚踏车送去警局，所以昨午约1点去金文泰警局报案，没想警员在3点多时就联络我们说找到哥哥的脚踏车了。”

据他了解，警察是通过电眼画面，发现有人从事发地点推走了脚踏车，于是顺藤摸瓜一路追踪，才成功寻回哥哥的脚踏车。

赖国源说：“我们很感谢警方这么高的效率办案，也很谢谢许多热心人士在这几个星期帮忙找脚踏车和提供线索。”

他指出，哥哥生前很爱骑这辆越野脚踏车，所以希望可以将此遗物留给侄儿，让侄儿能睹物思人。

警方受询时证实找回脚踏车，目前仍在进行相关调查。