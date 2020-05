学前中心6月2日分阶段复课 学生回校须戴口罩

(早报讯)全国学前中心与婴幼儿早期介入中心将从6月2日分阶段复课,让员工、家长和孩子有足够时间适应加强后的防疫措施。两岁或以上的孩童回校时须戴口罩或防护面罩。

社会及家庭发展部长李智陞今晚在跨部门抗疫工作小组记者会上宣布复课详情。幼稚园K1和K2年级学生将率先从6月2日起回校;N1和N2年级学生会在6月8日起回校;托婴服务(infant care)和游戏班(playgroup)的复课时间则为6月10日。

婴幼儿早期介入服务中心(Early Intervention Programme for Infants and Children Centres)与提供介入服务的试点私人业者(Pilot for Private Intervention Providers)也将从6月2日起分阶段开放,需要面对面介入的高需求孩童,以及只参加婴幼儿早期介入服务中心的学生,将是首批复课群体。

为最大限度减低病毒交叉传染的可能性,接受早期介入服务的学前教育中心学生仍将通过远程方式接受介入治疗。

学前教育中心与婴幼儿早期介入中心也将采用各种安全措施(COVID-Safe ABCs),如错开接送时间与不同班级的设施使用时间、多次测量体温等,确保教职员工与学生、家长的安全。

大约8500名已经接受冠病病毒检测的学前教育职员结果皆呈阴性。