王乙康：6月2日复课后 学生分年级轮流返校上课

（早报讯）中小学毕业班学生6月2日起将全面返校上课，其余年级则采取每周轮流返校制度。

教育部长王乙康傍晚在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布学校复课详情。

首批在6月2日当周获准返校的，除小六、中四和中五毕业班学生外，还有小四和小五、中一和中二的学生。其余年级学生将继续居家学习。

6月第二周，小一至小三，以及中三学生将返校上课，小四、小五、中一和中二生则居家学习。

这样的隔周安排暂定进行四个星期。

初级学院和励仁高中（MI）方面，学校将安排最多50%的学生在同一时间返校。不同学校将有各自灵活的返校安排，确保尤其是毕业班的学生，能有更多时间与老师交流。

此外，教育部幼儿园K1和K2年级学生将率先从6月2日起返校。特需学校也将逐渐恢复，直到6月8日，所有特需学生都将回到学校。

理工学院和工艺教育学院生可返校进行实验类课程，但其余课程依然在线上进行或轮流返校。

学校将采取更严格的防疫措施。除继续保持在校门口进行健康状况筛查、固定学生座位等措施外，更增加公共区域的消毒和清洁频率，并要求即使自己健康，但有家人出现上呼吸道症状的孩子暂停返校。

学生和教职员工也须时刻佩戴口罩或遮挡面罩。只有在吃饭或运动时才可取下，但仍须保持安全距离。