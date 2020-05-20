害工人施工坠死 管工刑罚加重监一年

（早报讯）工人要求绑上救生索，管工却充耳不闻，指示对方在“悬空”的情况下施工，导致工人从五楼坠至三楼，最终赔上性命。高庭三司认为，管工明知道施工方式危险却坚持工人照做，至今还毫无悔意，为此把他的刑罚从24周监禁，加重至坐牢一年。

来自中国的被告毛学忠（49岁）面对一项抵触工作场所安全与卫生法令的控状，他不服国家法院所判，针对罪成与刑罚向高庭提出上诉。今早，高庭三司通过视讯聆讯驳回被告的上诉，但裁定控方要求加重刑罚的上诉得直。

庭上揭露，这起致命事故发生于2014年1月20日，在亨德申路一带的工业大厦建筑工地。

死者是一名25岁的孟加拉籍客工。

事发时，被告是建筑工地的管工，负责监督一组工人把一个个钢架从四楼提吊至五楼，包括指示死者与另一名工友在五楼协助吊起钢架。

当时，死者与工友有套上安全带，但死者没有把安全带套牢在锚点上。

死者也要求被告提供安全绳索，但被告没有理睬他的要求。

就这样，死者在没有充分安全措施的情况下站到钢架上，突然钢架倾斜，死者不慎滑落，跌至三楼的坡道上。

他被送院进行抢救，四天后宣告不治。

三司在今早发表的判决中指出，被告其实知道有另一套比较安全的施工方式，但他不顾工人的安危，指示他们从高空爬到钢架上。

他甚至对死者提供救生索的请求充耳不闻，如此行为令人费解。

三司也认为，被告在受审期间的表现显得毫无悔意。

在考虑被告的罪责及他所造成的严重伤害，三司同意控方的立场，判被告坐牢一年才是适当的惩罚。（人名译音）

三司设立新的判刑框架，若被告的罪责与伤害程度属于中上等级，他就可能被判监禁。

高庭三司指出，过去一些同类案件的判例，在判刑原则上出现一些引起异议的问题，例如没有把罚款与监禁做出清楚区别。

为此，三司今早也为工作场所安全疏忽案件发表新的判刑框架。首先，判刑法官须先决定被告的罪责程度，及他的罪行所构成的伤害程度；接着，按照其他加重或求情因素，来调整最终刑罚。

根据新判刑框架，如果被告的罪责与伤害程度属于中上等级，他就有可能被判监禁。